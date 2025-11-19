Hergo Tasuja (SDE) selgitas, et koalitsioonilepingus on tegemist üldiste põhimõtete ja suundadega, kirja pandud eesmärkidega, mis vajavad pea igaüks juurde täpsemat teekaarti ning kohati määruste, kordade muutmisi ja eelarvesse sättimist. “Osa neist sai läbirääkimiste käigus läbi käidud, osa vajab veel tööd,” ütles Tasuja.
UUDISED
KOALITSIOONI PLAANID | Koalitsioonipartnerid plaanivad elamuprogrammi, uuendusi hariduses ja sotsiaalvaldkonnas
Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond ja valimisliit Ühine Hiiumaa tõstavad oma programmiga esile neli põhimõtet: Hiiumaa peab olema õnnelike ja tervete inimeste saar, turvaline paik, mereriigi mõtteviisiga kogukond ning piirkond, mis ei jää ääremaaks.
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 20. novembril Juhtkiri | November, tüllkardina varjust väljas Arvamus | Turism edeneb naabersaari liites Arvamus | Usaldus loob sidusa keskkonna Arvamus |...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
ARVAMUS
Eesti haridus- ja kultuuripoliitika, meie rahva alustugi, on vist liigestest lahti. Eesti kõrgelt hinnatud hariduselus on viimasel ajal nii palju ümberkorraldusi ja ümbermõtlemisi, et...
UUDISED
Alates 20. oktoobrist kuni 18. novembrini teostati parvlaevale Leiger hooldustöid, mille käigus vahetati ükshaaval välja peamootorid. Tööde teostamise ajal asendas Leigrit parvlaev Regula. TS...