KOALITSIOONI PLAANID | Koalitsioonipartnerid plaanivad elamuprogrammi, uuendusi hariduses ja sotsiaalvaldkonnas

Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond ja valimisliit Ühine Hiiumaa tõstavad oma programmiga esile neli põhimõtet: Hiiumaa peab olema õnnelike ja tervete inimeste saar, turvaline paik, mereriigi mõtteviisiga kogukond ning piirkond, mis ei jää ääremaaks.
Koalitsioonipartnerid Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond ja valimisliit Ühine Hiiumaa. | Foto : Eike Meresmaa

Hergo Tasuja (SDE) selgitas, et koalitsioonilepingus on tegemist üldiste põhimõtete ja suundadega, kirja pandud eesmärkidega, mis vajavad pea igaüks juurde täpsemat teekaarti ning kohati määruste, kordade muutmisi ja eelarvesse sättimist. “Osa neist sai läbirääkimiste käigus läbi käidud, osa vajab veel tööd,” ütles Tasuja.

