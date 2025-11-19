KOALITSIOONI PLAANID | Koalitsioonipartnerid plaanivad elamuprogrammi, uuendusi hariduses ja sotsiaalvaldkonnas

Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond ja valimisliit Ühine Hiiumaa tõstavad oma programmiga esile neli põhimõtet: Hiiumaa peab olema õnnelike ja tervete inimeste saar, turvaline paik, mereriigi mõtteviisiga kogukond ning piirkond, mis ei jää ääremaaks.