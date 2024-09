KIRI SAAREMAALT | Hiidlased on öite mukud

Tegelikult tahan aga üles tunnistada, et olen ühes ankeedis vastanud küsimusele „kus sa elaksid, kui ei elaks Saaremaal?“, et sellisel juhul elaksin ma Hiiumaal. Jah, nii ongi. Sest mo meelest on Hiiumaa üks äraütlemata kena ja kodune saar ning hiidlased öite mukud. Aga kui sa seda peaksid kellelegi edasi rääkima, et ma nii ütlesin… siis salgan muidugi maha. Avalikult ei saa saarlane ometi söukest asja tunnistada.