KIRI SAARELT | Kontrastne Sri Lanka tervitab!

Nimedki peegeldavad saareriigi mitmekihilist ajalugu. Kaks saart, Sri Lanka ja Hiiumaa, mille pealinnad Kärdla ja Colombo on linnulennult teineteisest 7513 kilomeetri kaugusel. Ühel saarel valitseb aastaringselt troopiline soe kliima, kui jõuad Colombosse või üldiselt rannikule, on temperatuur 30–32 kraadi. Teisel saarel näitab praegu 10°C. Eesti novembri kohta tundub ootamatult soe. Sri Lankal on kaks peamist mussooniperioodi, mis sageli tekitavad ka üleujutusi kehva linnaplaneerimise tõttu.