KINDEL VÕIT | Hiidlased alustasid saalihoki liigas võidukalt

Lauka Kolhoos teenis avamängus kindla 9:3 võidu Tabasalu Tabajate üle. Resultatiivseim oli meeskonna kapten Tiit Tammeveski, kes kogus 2 väravat ja 3 resultatiivset söötu ning pälvis ka mängu parima tiitli. Kahe väravaga panustasid Alo Mäesalu (2+2) ja Kristjan Kuuse (2+0), ühe värava lisasid Rando Hallik (1+1), Priit Paenurm, Fredi Volens ning söödupunkti said Riku Kainulainen, Siim Romanov ja Keit Rohtla.