Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

SPORT

KINDEL VÕIT | Hiidlased alustasid saalihoki liigas võidukalt

Saalihokiliiga 35+ hooaeg sai avalöögi hiidlastele edukalt – nii Lauka Kolhoos kui ka Viskoosa SK alustasid uut hooaega võidukalt.
Avatar photo
Viskoosa SK 18.10.2025. | Erakogu

Lauka Kolhoos teenis avamängus kindla 9:3 võidu Tabasalu Tabajate üle. Resultatiivseim oli meeskonna kapten Tiit Tammeveski, kes kogus 2 väravat ja 3 resultatiivset söötu ning pälvis ka mängu parima tiitli. Kahe väravaga panustasid Alo Mäesalu (2+2) ja Kristjan Kuuse (2+0), ühe värava lisasid Rando Hallik (1+1), Priit Paenurm, Fredi Volens ning söödupunkti said Riku Kainulainen, Siim Romanov ja Keit Rohtla.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SPORT

TÕI MEDALI | Maria Eller taas edukas

25.–26. oktoobril toimus Valgamaal Baltimaade Junior Cup orienteerumises, kus mõõtu võtsid Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi noored orienteerujad.

4 tundi ago

UUDISED

ILUSAD EESTI NIMED | Selgusid aasta parimad eestikeelsed ettevõttenimed

Eesti Keele Instituudis kuulutati kolmapäeval välja selle aasta silmapaistvaimad eestikeelsed ettevõttenimed, mille hulgas pälvis tiitli ka Hiiumaa Pruulikoja käsitööõlled Ehapuna ja Tõrvanina.

5 tundi ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Kotumihe kaitseks

Meite mailm aa hermus helliguks läin. Meel leheb öige haleks, kui kuuled, kuida möned inimest mötlevad, et nee tegelast, kis meite esivanemade elus ega...

6 tundi ago

KULTUUR

HIRMUTISED | Mihklis tegutsevad Külmking, Kurivaim ja Katk

Oktoobrikuine märg ja hall ilm teeb tühja Mihkli talumuuseumi veidi kõhedaks. Seda enam, et kuskil seal on Kurivaim, Külmking, Painaja ja Kotumees.

6 tundi ago