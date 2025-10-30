KINDEL VÕIT | Hiidlased alustasid saalihoki liigas võidukalt

Lauka Kolhoos teenis avamängus kindla 9:3 võidu Tabasalu Tabajate üle. Resultatiivseim oli meeskonna kapten Tiit Tammeveski, kes kogus 2 väravat ja 3 resultatiivset söötu ning pälvis ka mängu parima tiitli. Kahe väravaga panustasid Alo Mäesalu (2+2) ja Kristjan Kuuse (2+0), ühe värava lisasid Rando Hallik (1+1), Priit Paenurm, Fredi Volens ning söödupunkti said Riku Kainulainen, Siim Romanov ja Keit Rohtla.
Veel lugemist:
SPORT
25.–26. oktoobril toimus Valgamaal Baltimaade Junior Cup orienteerumises, kus mõõtu võtsid Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi noored orienteerujad.
UUDISED
Eesti Keele Instituudis kuulutati kolmapäeval välja selle aasta silmapaistvaimad eestikeelsed ettevõttenimed, mille hulgas pälvis tiitli ka Hiiumaa Pruulikoja käsitööõlled Ehapuna ja Tõrvanina.
JUHTKIRI
Meite mailm aa hermus helliguks läin. Meel leheb öige haleks, kui kuuled, kuida möned inimest mötlevad, et nee tegelast, kis meite esivanemade elus ega...
KULTUUR
Oktoobrikuine märg ja hall ilm teeb tühja Mihkli talumuuseumi veidi kõhedaks. Seda enam, et kuskil seal on Kurivaim, Külmking, Painaja ja Kotumees.