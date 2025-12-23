Jälgi meid
Haapsalu KHK 16.-30.12.25

POLITSEI

KELMUS | Kelmid petsid Hiiumaa ettevõttelt 3200 eurot

22. detsembril teatati politseile, et Hiiumaal langes ettevõte arvepettuse ohvriks.
Ettevõtte osanik sai näiliselt Elisa nimelt e-kirja, mis teatas tasumata arvest ning kasutas tehingu tegemiseks kirjas olevat makselinki. Hiljem selgus, et ettevõtte pangakontolt on tehtud ülekanne Leedu pangakontole summas 3200 eurot.

