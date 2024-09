KELMUS | Hiiumaa naine kaotas petturile üle 3800 euro

Hiiumaal elav naine andis politseile teada, et 21. septembril võeti temaga ühendust Facebook Messengeri ja seejärel telefoni teel ning anti talle teada, et ta on võitnud raha. Ettekäändel, et see on vajalik võidu kättesaamiseks, küsiti naiselt erinevaid andmeid ning lasti tal Smart-ID PIN-koodiga kinnitada mitu tehingut. Selle tulemusena tehti tema pangakontolt erinevaid makseid. Kahju on üle 3800 euro.