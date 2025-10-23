Jälgi meid
KEHV HOOAEG | Tuletornide operaatori suured lubadused ei täitunud

Hiiumaa tuletornide konkursil parima pakkumise teinud OÜ Intelligentia lubas, et Kõpu tuletorni juures tuleb sündmusterohke suvi, kuid keegi neist suurt kuulnud pole.

Vabamüürlaste ühingu WidowsSons Soome suurlooži motomeeste kokkutulek 6. augustil Kõpu tuletorni juures, lisatud kommentaar: „Suurte poiste mänguasjad kenasti pargitud, pidu võib alata!“ | Foto: Alvar Jaamu

Esimene suvi uue operaatoriga on möödas, aga Hiiumaa sündmuse portaalis pole kirjas ühtegi Kõpu tuletorni sündmust. 

