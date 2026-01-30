Jälgi meid
UUDISED

KEERULISED ILMAOLUD | Leiger naaseb liinile laupäeval, Regula väljub kell 22 Heltermaalt

Keeruliste jääolude ja kriitiliselt madala veetaseme tõttu on tühistatud parvlaeva Regula väljumised Hiiumaa liinil reedel kell 19 Heltermaalt ja kell 20.30 Rohukülast. Nendele reisidele ostetud e-piletid kehtivad eelisjärjekorra piletina parvlaeva Tiiu väljumisel kell 20.30 Heltermaalt ja kell 22 Rohukülast. Regula teeb siiski reisi kell 22.00 väljumisega Heltermaalt.

Avatar photo
Jääs meri Heltermaa sadamas. | Foto: Kätlin Rist
TS Laevad teatas , et parvlaev Leiger naaseb nädalavahetuseks Rohuküla-Heltermaa liinile. Tänane, 30.01 graafik taastub alates kell 22.00 Regula väljumisega Heltermaalt. Leiger alustab 31. jaanuari hommikul kell 6.30 Rohukülast.❕
Varasem info: Keeruliste jääolude ning madala veetaseme tõttu ei suuda parvlaev Regula hoida graafikut ning kahe laeva graafikuta sõites jääks aeglasem Regula parvlaev Tiiule kitsas kanalis ette. Seetõttu on parvlaeva Regula väljumised kell 19 Heltermaalt ja 20.30 Rohukülast tühistatud ning nendele reisidele ostetud e-piletid kehtivad eelisjärjekorra piletina parvlaeva Tiiu väljumisel kell 20.30 Heltermaalt ja kell 22 Rohukülast. Kõiki tühistatud väljumistele pileti ostnud kliente on muudatustest teavitatud SMSi teel..

Alates 1. veebruari hilisõhtust asendab Regula Rohuküla-Heltermaa liinil Leigrit planeeritud dokitööde ajal 12-14 päeva.

Loe ka:

