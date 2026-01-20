MERI JÄÄS | Keerulised jääolud Hiiumaa ja mandri vahel mõjutavad reiside kestvust

Seoses keeruliste jääoludega Rohuküla-Heltermaa liinil võib ülesõidu aeg olla täna, 20. jaanuaril tavapärasest kuni kümme minutit pikem, teatas TS Laevad.
Hiiumaal on õpetajate keskmine brutopalk 31. oktoobri 2025 seisuga Eesti kõige madalam, ulatudes 1928 euroni, selgub Haridussilma andmetest.
Juba mitmendat päeva pakub ilm kaunist pilti, kus ümbritsev härmatisega kaetud.
Saare nelja külalissadamat haldav SA Hiiumaa Sadamad teeb alanud aastal sadamates uuendustöid, kuid on sunnitud kehtestama tasu ka slipi kasutamisele ning tõstma ööbimiste hindu.
Tööinspektsioon avaldas oma kodulehel nimekirja ettevõtetest, keda plaanitakse sel aastal kontrollida. Hiiumaalt on tööinspektsiooni nimekirjas kümme ettevõtet.