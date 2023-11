JUHTKIRI | Ühe ajastu lõpp

Uuest aastast hakkab taas kehtima tasuline ühistransport. Piletihinnadki on nüüd välja öeldud. Vähemalt esmapilgul tundub tulevane ühistranspordi hinnakorraldus olevat paindlik ja selline, et igaüks leiab endale vajaliku.

Eks kindlasti saab tasuline ühistransport olema paljudele tööealistele inimestele, kellele ükski soodustus ei laiene, märkimisväärne lisakulu. Perioodipileti eest küsitav 25 eurot ei ole ühest küljest väga kallis, kuid teisalt on veerandsada eurot nii mõnegi perekonna jaoks oluline summa. Tänaseski lehes kajastust leidnud suhtelise vaesuse määr on ka Hiiumaal päris kõrge.

Tasuta ühistransport on Eestis olnud läbi aegade üks mastaapsemaid valimislubadusi, mis ka ellu viidi. Selle üle, kas ta aitas Eesti elu edasi või pani riigi majandusele pigem korraliku põõna, võibki vaidlema jääda. Nagu poliitikas ja elus ikka, et igaühel on oma tõde ning just sellised argumendid, mida temal vaja on. Igatahes saab tasuta ühistransport olema katsetuse ajastu, mida kindlasti tulevikus mäletatakse.

Mida toob tulevik ühistranspordi osas, ei tea meist keegi ette. Kindlasti saab see olema huvitav. Kas bussid säilivad või saabki valdavaks palju räägitud ja mõnes Eesti paigas katsetatud nõudepõhine transport või hoopiski mõni kolmas viis, kuidas liikuma saada.

Kuid siiski kõige tähtsam on see, et transport sõidaks sinna, kuhu vaja, ja just sellisel kellaajal, millal teda vaja. Olgu see siis kasvõi raha eest.