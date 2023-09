JUHTKIRI | Tänu pole kunagi liiast

Kui sa elad saarel, on siit kaugemale minek palju suurem ja loomulikult ka kallim ettevõtmine kui mandrimaal. Seda mitte ainult selles kontekstis, et vahetada elukohta, vaid ka paljudes igapäevastes toimetustes.

Tänases lehes räägime korvpallipoistest, kellel avaneb sel aastal võimalus mängida Balti liiga mängudel. Artikli autor ütleb väga õigesti, et kui sa tahad jõuda oma küla meistritiitlist kaugemale, on sellistel mängudel käimine hädavajalik, sest ainult nii saab kogemusi. Aru peab saama ka sellest, et need kogemused ja sealt saadud õppetunnid hakkavad välja tulema alles aastate pärast. Just nende kodust eemal saadud kogemuste najal krädib* vast keegi mööda redelit ülespoole.

Jutu tasandil on kõik tore ja arusaadav, kuid paraku paljudel sellist võimalust üldse ei tekigi. Põhjus tänapäeval nii lihtne – pole raha. Nii nagu korvpallurite loos öeldakse, siis kohalik spordiliit panustab kindlasti oma võimete kohaselt, kuid selles summas toetusega saaks mängida ainult kohalikul tasandil. Ette heita pole kellelgi midagi, nii lihtsalt on.

Kõigile neile ettevõtetele ja eraisikutele, kes väsimatult kohaliku elu edendamisse panustavad, pole tänusõnu kindlasti kunagi liiga palju.

Aitäh!

*krädima <krädida, krädib> ronima ▪ krädib mööda seina üles naagu kass Phl