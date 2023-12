JUHTKIRI | Radari rajamise retoorika

Uudis Hiiumaale rajatavast radarist ei üllata vast kedagi. Vähemalt asukohta silmas pidades. Küll aga võib radari ehitus muuta Hiiumaad rohkemgi, kui arvata osatakse ja võib-olla ka tahetakse.

Esimese murekoha tõi välja vallavanem, kelle sõnul ei sobiks, kui rajatav radar hakkaks oma kõrgusega varjutama Hiiumaa ühte sümbolit. Praegu Kõpus olev seda ei tee, kuid uus ei pruugi olla samasugune ja suure tõenäosusega ka ei ole. Muidugi ei ole ka kinnitatud, et see radar just Kõppu tuleks. Samas võib arvata, et vallavanem ei võtnud seda teemat õhust ning selles repliigis on omajagu tõde ja teadmist juba sees.

Radari ehitamist tuuakse kui präänikut selleks, et siis avaneb palju merealasid tuulikute ehitamiseks. See teadmine on aga justkui herilasepesa togimine. Arvestades, kui tundlik teema on meretuuleparkide rajamine, seistakse kindlasti ka radarile vastu just seetõttu, et see annab tuuleparkide rajamiseks soodsamad tingimused.

Hiljuti toimus Käinas rahvakoosolek teemal, kuidas ja miks peaks hooldama rannaniite ning kas iga metsatükki oleks vaja ikka maha võtta. Koosoleku kokku kutsunud osavallavanem Omar Jõpiselg ütles, et seda oli vaja selleks, et inimesed saaks teada, mis toimub. Moodsas keeles nimetatakse seda kaasamiseks.

Radari ehitusel tuleks esmalt hakata samuti sellest pihta, et anda avalikkusele teada, mis saama hakkab. Samas on teada, et kaitsevõimet puudutavaid otsuseid üldjuhul inimestega läbi ei räägita. Seda eriti praegu, kus meist mitte kaugel sõditakse ja olukord on pinev. Kuid isegi kui asjad on ette otsustatud, võiks inimestega rääkida ja selgitada.