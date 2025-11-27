JUHTKIRI | Pulmakellad aest pead segamisti

Suurde linnalehtede reborterid vötsid tillevoni püuse ja helistast ja kirjudast meite leht vörkus, et nemad tahtvad noorpaarile önne soovida ja teeda saada, kuida see köik täpseld olli.

Ja olli ju ikka uhke värk ka. Noormees olli pöliti neiu ees ja palus ta kätt nat mönes vanaaegses rumantika vilmis vöi raamandus. Köik ollid röömpsad ja isegid öpedaja reekis lehtes, et söust asja äi nee iga peev ja et kontroll töid aa koolis ikka tehemald kui kosjasi.

Koolides aa pulmast peedut ennem ka. Vanade Hiiu Lehtede sees aa mütu lugu sennest, kuida kümnaasjumis pulmi peedakse. See sama sugune komme kut rebaste ristimine vöi tutipeev. A siiss äi helista mandrild kedad, et mei tahaks nüid täpsemald teeda, mes teitel seel sünnib.

pöliti põlvili ▪ ma `otsĭsĭ pölitĭ maas keik nurgad läbi, pole löidn `ühtĭd ma otsisin põlvili maas kõik nurgad läbi, pole leidnud ühtigid Phl Allikas: Hiiu sõnaraamat/ Eesti Keele Instituut

Aga seda korda läks teist moodi. Ösna mütmed inimest pidast meite pulmajüttu töeks. Ju siiss leht peab endale ka natust vehe tuhka pehe rapudama, et äi kirjudan kohe esimese lauses vöi peelkirjas, et see aa nalja tegu. Äga köik inimest loegit rohkem kut peelkirja ja esimese lause. Mönel pole lehte tellitkid.

See ajab siiskid natust vehe hermu nahka, et inimeste eest paistab olevad täitsa tavaline, et koolilapsed kesk kooli peeva abiellumis etepaneguid tegevad. Et humigu rehkendame natust, siiss öpime ajalugu ja keemiad ja vahetundis käib kedad kosjas ka.

Meitele lehtes aa see öpetunniks, et nüidseaa mailmas aa köik vöimalik ja nalja vöib tehja ainuld esimese abrillil. Kuigit siiss peeb ka juure kirjudama, et see aa nali.