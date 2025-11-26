Jälgi meid
Glögikohvikud kuni 6.12

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 27. novembril

Avatar photo
Hiiu Leht 27. novembril
  • Juhtkiri | Pulmakellad aest pead segamisti
  • Arvamus | Kust leida rohtu üksilduse vastu?
  • Intervjuu | Spordiliidu juht Tanel Malk: Kõiki asju saab teha paremini
  • Tänavaküsitlus | Kas elu on kallimaks läinud, kuidas tunnetate?
  • Piltuudis | Kärdla linna jõulukuusk tuli tänavu Linnumäe külast
  • Uudis | Hiiumaa riigikooli asutamine sai ministri allkirja
  • Uudis | Kõpu radar näeb lennukit 500 kilomeetri kauguselt
  • Uudis | Hukkunuga tulekahju põhjustas 50 aasta vanune elektrisüsteem
  • Sisuturundus | Tuuli Tammla: kala on igapäevaelu osa
  • Politsei | Kelmid saadavad DPDga päris pakke
  • Politsei | Joobes juht sõitis Kärdlas politseiautole otsa
  • Kultuur | Muinaslugu “Tiina Tantsustuudio ja 20 aastaringi”
  • Sport | FC Hiiumaa pani hooajale väärika punkti ja tunnustas parimaid
  • Sport | HOK-i naiskond pälvis Eesti orienteerumises üllataja tiitli
  • Persoon | Aigar Koppel: Ma arvan, et leebemat õpetajat kui mina, on raske leida
  • Ulguhiidlane | Sofia Valk tunneb, et hiidlasena pole sul ainult koduriik, vaid lausa oma kodusaar
  • Isetegemine | Taskus oleva telefoniga võib teha tipptasemel pilte
  • Hobi | Dan Lukas leiab väärtust sajas Hiiumaa telliskivis
  • Reportaaž | Eksperiment: Kas täiskasvanu õpib ujuma?
  • 25 aastat tagasi | Uppus kalalaev Katrin
  • November pildis
  • Hiiumaa tänab lisaleht

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SPORT

TUGEV TULEMUS | U16 korvpallipoisid lõpetasid EMV põhihooaja esimese ringi kolmanda kohaga

Hiiumaa KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli U16 korvpallipoisid pidasid 16. novembril järjekordsed Eesti meistrivõistluste mängud ning tegid seda muljet avaldava skooriga. Kodusaalis Hiiumaa...

15 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 27.11.2025 (50)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

15 tundi ago

UUDISED

SAI NURGAKIVI | Kõpu radar näeb lennukit 500 kilomeetri kauguselt

Hiiumaal valmiv radarijaam on järgmine neljast suurest seireradarist koosnevas võrgustikus.

16 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Läheb soojemaks, aga sajab iga päev

Järgneva nädala aja ilm on pigem soojem ja sajusem kui möödunud nädala oma.

17 tundi ago