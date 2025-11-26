DIGILEHT | Hiiu Leht 27. novembril

Hiiu Leht 27. novembril
- Juhtkiri | Pulmakellad aest pead segamisti
- Arvamus | Kust leida rohtu üksilduse vastu?
- Intervjuu | Spordiliidu juht Tanel Malk: Kõiki asju saab teha paremini
- Tänavaküsitlus | Kas elu on kallimaks läinud, kuidas tunnetate?
- Piltuudis | Kärdla linna jõulukuusk tuli tänavu Linnumäe külast
- Uudis | Hiiumaa riigikooli asutamine sai ministri allkirja
- Uudis | Kõpu radar näeb lennukit 500 kilomeetri kauguselt
- Uudis | Hukkunuga tulekahju põhjustas 50 aasta vanune elektrisüsteem
- Sisuturundus | Tuuli Tammla: kala on igapäevaelu osa
- Politsei | Kelmid saadavad DPDga päris pakke
- Politsei | Joobes juht sõitis Kärdlas politseiautole otsa
- Kultuur | Muinaslugu “Tiina Tantsustuudio ja 20 aastaringi”
- Sport | FC Hiiumaa pani hooajale väärika punkti ja tunnustas parimaid
- Sport | HOK-i naiskond pälvis Eesti orienteerumises üllataja tiitli
- Persoon | Aigar Koppel: Ma arvan, et leebemat õpetajat kui mina, on raske leida
- Ulguhiidlane | Sofia Valk tunneb, et hiidlasena pole sul ainult koduriik, vaid lausa oma kodusaar
- Isetegemine | Taskus oleva telefoniga võib teha tipptasemel pilte
- Hobi | Dan Lukas leiab väärtust sajas Hiiumaa telliskivis
- Reportaaž | Eksperiment: Kas täiskasvanu õpib ujuma?
- 25 aastat tagasi | Uppus kalalaev Katrin
- November pildis
- Hiiumaa tänab lisaleht