HOROSKOOP | 27. november – 3. detsember 2025

PILDISTAMISE NIPID | Taskus oleva telefoniga võib teha tipptasemel pilte

Tänapäeva nutitelefonid on varustatud kaamerate ja tehisaruga, mis suudavad jäädvustada muljetavaldavaid fotosid, mis ei jää alla profikaameratega tehtutele. Ent isegi parim telefon vajab head...

8 tundi ago

AASTA LOGO | Hiiumaa turismiklaster ootab tuletornide aasta logokavandeid

Aasta 2026 on Hiiumaal tuletornide aasta. Seoses sellega ootab Hiiumaa turismiklaster ideekavandeid teema-aasta logoks. Ideede esitamise tähtaeg on 17. detsember 2025. Parima kavandi autoriga...

9 tundi ago

GALERII | Tunnustati Hiiumaa ettevõtjaid, sõpru ja tegijaid

26. novembril tunnustati Hiiumaa majandusfoorumil “Tulevik sünnib otsustest” Hiiumaa ettevõtjaid, sõpru ja tegijaid 2024. aasta majandustulemuste ja tegevuste eest.

12 tundi ago

MA LIHTSALT VAJUSIN PÕHJA | Kas täiskasvanu suudab ujuma õppida?

Käina ujumistreener Triinu Schneider ütleb peale kolmandat trenni, et nüüd oskan ujuda küll, vaid tehnika vajab lihvimist. Samas meritähte ehk lihtsalt selili vees hõljumist...

12 tundi ago