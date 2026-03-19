JUHTKIRI | Miks mõni on parem kui teine?

Kuula artiklit Your browser does not support the audio element.

Looduses pidigi ju tasakaal valitsema.

Laste püskuse sündimise vastu ei aita vist tõesti ükski rohi. Neid teemasid on lahatud nii- ja naapidi. Eks see ole ajastu märk, millega leppida on muidugi raske.

Palade lasteaia juhtum on aga omamoodi huvitav. Tihti juhtub hoopis nii, et maapiirkondades elavad isa-ema käivad tööl mõnes suuremas keskuses ja viivad oma lapsed mugavuse mõttes ka sinna lasteaeda või kooli. Nii kustuvad väikesed lasteaiad ja koolid. Paladel töötab skeem vastupidi – Kärdla inimesed viivad oma lapsi Paladele ning aina paisuv lasteaed vajab lisaruume. Eks muidugi ei ole Hiiumaal vahemaad teab mis suured ja Palade ei asu kaugel Kõpuotsas.

Ühtpidi on see muidugi tore, kui mõnda lasteaeda nii hinnatakse, aga teisalt võib see saata signaali nagu teised lasteaiad oleks kuidagi halvemad või viletsamad.

Kindlasti mitte.

Kuid mainet võib aga maha tõmmata see, kui lasteaeda või lasteaedasid hakatakse ära kasutama poliitilistes kemplustes nagu Hiiumaal on viimasel ajal juhtunud. Vaadates tänases lehes ilmunud küsitlust volikogu fraktsioonide seas lasteaia kohatasu kaotamise osas, joonistuvad arvamused üsna selgelt välja. Isegi opositsioonis pole selles osas üksmeelt.

Lasteaia kohatasule lisaks käib sotsiaalmeedias ja volikogus juba ammu emotsioonidest üle keenud vaidlus selle üle, kas Hiiumaa vallavalitsus üritab ära nihverdada kohustusest ehitada Kärdla uuele lasteaiale varjend. Kahjuks on vaidlus läinud nii kaugele, et valjemad sõnasepad süüdistavad koalitsiooni “laste pommirahe alla jätmises”.

Kahju on sellest, et sõnadega nii kergekäeliselt ja mõtlematult ümber käiakse. Varjendivaidlusest saab üsna pea pikemalt lugeda Hiiu Lehe veebiküljelt.

Ja üht asja kiputakse unustama. Lõpuks otsustavad mitte ruutmeetrid ja varjend, vaid see, kus lapsel on hea olla.