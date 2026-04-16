JUHTKIRI | Mida teha lastega?

Hea meel on tõdeda, et Hiiumaal paistavad mänguväljakud olevat üldiselt korras. Kõik asjad, millel liigutakse, kuluvad ning väike värskendus peaks olema loomulik. Kuid nagu Hiiu Lehe ülevaatest näha, siis on ka probleeme, kus mänguplatsi kasutatakse prügikastina või koerte jalutusväljakuna.

Paraku leiab need mänguväljakud üles vaid siis, kui inimene ise teab, kus mõni väljak on või hakkab lustilinnak näiteks maanteelt silma.

Seetõttu oleks ju hea, kui info mänguväljakute kohta oleks kokku toodud ühte kohta. Olgu selleks siis omavalitsuse koduleht või Hiiumaad turismisihtkohana tutvustavad materjalid.

See viimane pole kaugeltki vähetähtis. Eks loomulikult on mänguväljakud mõeldud ikkagi eelkõige omainimeste jaoks, kuid Hiiumaa konkureerib pereturismi nimel samamoodi nagu teisedki sihtkohad. Väga paljudele peredele on üks esimesi küsimusi: mida teha lastega?

Ja neid võimalusi pole kunagi palju. Võib tunduda liialdusena, aga pole võimatu, et nii mõnigi potentsiaalne külastaja teeks otsuse Hiiumaa kasuks, kui näeks, palju saarel on mänguväljakud. Lisaks kõigele muule.

Kuid siis, kui teha väljakud avalikuks, tuleb neid hoida ka korras. Pole tõesti mõtet välja hõigata lustimisvõimalust, kui ronimisredeli pulgad on katki ja ronides võid avastada, et ühel hetkel lebad selili maas ja sulle paistab vaid taevas. Või kui kiigega ei saa teha seda, milleks ta mõeldud. Sellisel juhul pole näitamisest tolku ja neid võiks tõesti hoida saladuses.

Mänguväljaku korrashoid pole midagi erinevat tavalisest heakorras. Muru me ju niidame ning tänavaid pühime ja kui kuskilt katki, siis parandame.

Maailmas on palju väikeseid asju, mille ära tegemisel võib olla ootamatult suur mõju. Tundub, et lustilinnakute korrashoid ja näitamine on üks selline.