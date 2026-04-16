JUHTKIRI | Mida teha lastega?

Ajad on nõnda kaugel, et mängimiseks on vaja väljakuid. Sertifikaatide ja kõikide muude ohutust tõendavate paberitega. Ei piisa enam lihtsalt pargipuust või vaibakloppimiseks mõeldud raamist. Viimaseid vist enam ei olegi. Ja kui mänguväljakud teha, tuleb nende eest ka hoolitseda.

Hea meel on tõdeda, et Hiiumaal paistavad mänguväljakud olevat üldiselt korras. Kõik asjad, millel liigutakse, kuluvad ning väike värskendus peaks olema loomulik. Kuid nagu Hiiu Lehe ülevaatest näha, siis on ka probleeme, kus mänguplatsi kasutatakse prügikastina või koerte jalutusväljakuna.

Paraku leiab need mänguväljakud üles vaid siis, kui inimene ise teab, kus mõni väljak on või hakkab lustilinnak näiteks maanteelt silma. 

Seetõttu oleks ju hea, kui info mänguväljakute kohta oleks kokku toodud ühte kohta. Olgu selleks siis omavalitsuse koduleht või Hiiumaad turismisihtkohana tutvustavad materjalid. 

See viimane pole kaugeltki vähetähtis. Eks loomulikult on mänguväljakud mõeldud ikkagi eelkõige omainimeste jaoks, kuid Hiiumaa konkureerib pereturismi nimel samamoodi nagu teisedki sihtkohad. Väga paljudele peredele on üks esimesi küsimusi: mida teha lastega? 

Ja neid võimalusi pole kunagi palju. Võib tunduda liialdusena, aga pole võimatu, et nii mõnigi potentsiaalne külastaja teeks otsuse Hiiumaa kasuks, kui näeks, palju saarel on mänguväljakud. Lisaks kõigele muule. 

Kuid siis, kui teha väljakud avalikuks, tuleb neid hoida ka korras. Pole tõesti mõtet välja hõigata lustimisvõimalust, kui ronimisredeli pulgad on katki ja ronides võid avastada, et ühel hetkel lebad selili maas ja sulle paistab vaid taevas. Või kui kiigega ei saa teha seda, milleks ta mõeldud. Sellisel juhul pole näitamisest tolku ja neid võiks tõesti hoida saladuses. 

Mänguväljaku korrashoid pole midagi erinevat tavalisest heakorras. Muru me ju niidame ning tänavaid pühime ja kui kuskilt katki, siis parandame. 

Maailmas on palju väikeseid asju, mille ära tegemisel võib olla ootamatult suur mõju. Tundub, et lustilinnakute korrashoid ja näitamine on üks selline. 

 

Veel lugemist:

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Hooletust grillimisest sai alguse kulupõleng

Kolmapäeval kell 14.46 tuli Kärdla päästjatel sõita Viilupi külla, kus kraavikaldal põles kulu. Põlenguala oli ligi 3000 ruutmeetrit ja kustutusööd lõpetati kell 16.48. Põleng...

13 minutit ago

SPORT

TRADITSIOON | Ervin Norgani mälestusvõistlus tõi kokku Hiiumaa ja Haapsalu laskurid

Märtsi lõpust aprilli alguseni peeti Käina lasketiirus XVIII Ervin Norgani mälestusvõistlus, kus selgitati parimad laskurid mitmes võistlusarvestuses. Traditsiooniline jõuproov tõi lasketiiru sportlasi nii Hiiumaalt...

2 tundi ago

SPORT

EESMÄRK TÄIDETUD | KK Askuse/Jetoili U16 poisid täitsid seatud eesmärgi

KK Askuse/Jetoili U16 vanuseklassi korvpallimeeskond osales möödunud nädalavahetusel Balti liiga 16 parema võistkonna finaalturniiril, kus saavutati kokkuvõttes 8. koht. Enne turniiri seati eesmärgiks jõuda...

3 tundi ago

REPORTAAŽ

LUUBI ALL | Laste mänguväljakud Hiiumaal: uhiuuest hoitud väljakust kuni koerakakani liivas

Ühtegi kirjakohta, kuhu oleks koondatud info Hiiumaa avalike mänguväljakute kohta, pole olemas. Hiiu Leht parandas selle vea ning vaatas väljakud ka üle.

4 tundi ago

