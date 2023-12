JUHTKIRI | Erakool iga hinna eest

Hiiumaa Vabakool küsib taas raha. Eelmisel aastal 35 000, seekord on panused tõusnud 50 000 euroni. Esmalt klausliga, et peame saama raha teatud kuupäevaks või muidu… Hiljem juba veidi leebemas sõnastuses.

Vabakooli hädades paistab alati süüdi olevat keegi teine. Eelmisel aastal tuli raha korjata seetõttu, et poliitikute katuserahad ära võeti. Justkui oleks koolil olnud õigustatud ootus. Nüüd olevat süüdi seadusesäte, mida tegelikult ei ole Vabakooli pöördumist vaadanud spetsialistide sõnul olemas. Tahaks kooli teha, aga kõik loobivad justkui kaikaid kodaratesse.

Hiiumaa Vabakooli hapnikukraan asub Kärdla keskväljakul. Vald on toetanud eraharidust suurte summadega vaatamata sellele, et Hiiumaa koolivõrgu analüüs seda vajalikuks ei pea. Volikogu aga peab.

Tekib küsimus, et kui palju maksumaksjate raha on paslik suunata eraharidusse ajal, mil vallas on lapsed, kellel pole lasteaiakohta.

Vald toetab Kõpus asuvat kooli heldelt. Vabakooli koduõppe korraldamiseks anti 15 000 eurot. Ministeerium suhtus sellesse projekti pigem kriitiliselt. Kas sellisel juhul ei peaks ikkagi olema selge ülevaade raha kulutamise otstarbekusest? Vald aga ütleb, et aruandlust kulutatud raha kohta pole nad küsinud ning koolil on aega oma puudusi likvideerida.

Nüüd küsib kool avalikkuselt raha põhjustel, mida pole olemas. See juhtum võiks nüüd küll kellegi otsustaja peas panna lambi põlema, et mida meie rahaga siiski tehtud on?

Juba teist aastat edastab Vabakool sõnumi, et saaks ainult raha kokku ja oleks korras. Paraku ei pruugi asjad kaugeltki korda saada, kui kool ei suuda täita ministeeriumi poolt tehtud ettekirjutusi.

Siis poleks ka vallal enam vaja maksta.