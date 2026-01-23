JÄTKATI EDUKALT | Viskoosa SK ja Lauka Kolhoos alustasid aastat võidukalt

Rapla liigas teenis olulise võidu Viskoosa SK, kes alistas hooaja esimeses mängus Kaitseliidu Rapla Maleva meeskonna tulemusega 3:1. Võit tõstis hiidlased turniiritabelis neljandale kohale ning põhiturniiri lõpu eel on Viskoosal veel võimalus lõpetada hooaeg teise, kolmanda, viienda või kuuenda kohaga. Kõrgema asetuse nimel peeti otsustav kohtumine 17. jaanuaril Märjamaal, kus vastaseks oli Märjamaa Valla SK.