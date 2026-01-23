Jälgi meid
JÄTKATI EDUKALT | Viskoosa SK ja Lauka Kolhoos alustasid aastat võidukalt

Hiiumaa saalihokiklubid alustasid uut aastat edukalt nii Rapla liigas kui ka Eesti meistrivõistlustel.
Viskoosa SK meeskond. | Erakogu

Rapla liigas teenis olulise võidu Viskoosa SK, kes alistas hooaja esimeses mängus Kaitseliidu Rapla Maleva meeskonna tulemusega 3:1. Võit tõstis hiidlased turniiritabelis neljandale kohale ning põhiturniiri lõpu eel on Viskoosal veel võimalus lõpetada hooaeg teise, kolmanda, viienda või kuuenda kohaga. Kõrgema asetuse nimel peeti otsustav kohtumine 17. jaanuaril Märjamaal, kus vastaseks oli Märjamaa Valla SK.

