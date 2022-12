Jahimees: Hakka või metssigu juurde kasvatama

Hiiumaal tuleb sel jahi­hooajal küttida 2300 metssiga, kolmandat aastat järjest võib riigi seatud kohustus täitmata jääda.

Metssiga on üks neid jahiulukeid, keda riigi poolt seatud kohustusena tuleb igal jahihooajal küttida teatud arv isendeid. Peale sigade Aafrika katku (SAK) laastamistööd Mandri-­Eestis tuleb kõige rohkem metssigu lasta Saaremaal ja Hiiumaal, sel jahihooajal vastavalt 2100 ja 2300 looma. Üks kohalik jahimees naljatas, et küttimismaht on nii suur, et selle täitmiseks tuleb hakata ise sigu juurde kasvatama.

Tõepoolest, kahel viimasel jahihooajal pole Hiiumaa jahimehed nõutud numbrit täis saanud: 2021/2022 jahihooajal oli küttimiskohustus 2000 ja lasti 1845 siga, 2020/2021 hooajal oli minimaalne küttimismaht 1300 ja lasti 1233 siga. Ka Saaremaa jahimeestel on olnud raskusi nõutud numbri kokkusaamisega.

Hiiumaa jahimeeste seltsi tegevjuht Anu Sarapuu ütles, et tänavu novembri lõpuks oli saarel kütitud 1141 metssiga. „Meie jaoks on küttimine läinud stabiilselt, sest aastaid oleme ligikaudu sellise numbrini novembrikuu lõpuks jõudnud,“ ütles Sarapuu. “Tõenäoliselt ei suudeta küttimismahtu täita kõikides jahipiirkondades,” hindas keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko. “Jahimeeste arvates on see maht suur, põllumeeste arvates jälle väike – eks nad ise oskavad seda enda mätta otsast paremini kommenteerida,” lisas ta. Viidates, et niisuguse arvu on jahimehed ja maaomanikud ise Hiiumaa jahindusnõukogus kokku leppinud.

Keskkonnaagentuuri koostatud „Ulukiasurkondade seisund ja küttimis­soovitus 2022“ sedastab, et eelmisel jahihooajal oli maakondadest kõige suurem kütitud metssigade arv kõrge metssea asustustihedusega ja SAK viirusest puutumata Hiiumaal. Sarnaselt eelnevate aastatega kütiti kesikuid ja täiskasvanud isendeid hooaja kokkuvõttes oluliselt rohkem, kui see jahipiirkondade kasutajate endi poolt 2021. aasta märtsis antud metssea arvukuse hinnangute järgi oleks võimalik olnud.

Samas on kirjas, et mitmendat aastat paistab see vastuolu kõige selgemalt silma väga kõrge asustustihedusega Hiiumaa ja Muhu saare andmetes. „Kuigi arvukushinnangute ja reaalse arvukuse vaheline erinevus on mitmekordne, on siiski kiiduväärt, et küttimine haakub reaalsusega oluliselt paremini,“ kirjutavad aruande koostajad.

Metssiga tohib küttida aasta­ringselt, koertega tohib jahti pidada 1. oktoobrist 31. märtsini.