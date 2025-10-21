IN MEMORIAM | Lahkus Aare Ristmägi (11.07.1940–20.10.2025)

Palade Põhikooli kollektiiv meenutas, et Aare Ristmägi oli pühendunud eesti keele ja kultuuri hoidja, õpetaja ja koduloolane, kelle elu oli tihedalt põimunud Hiiumaa haridus- ja kultuurieluga. Tema töö ja hool kandsid vilja paljude põlvkondade kaudu, kellele ta andis edasi armastuse emakeele, kirjanduse ja oma kodusaare vastu.

“Aastatel 1961–2012 töötas ta Palade Põhikoolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning õppealajuhatajana, olles paljudele nii tarkuseallikas kui ka eeskuju pühendumusest, täpsusest ja vaimsest tugevusest. Ta oli hinnatud kolleeg, kellel oli alati varuks mõni mõtlik sõna, soe naeratus või terane nali.

Aare Ristmägi oli Hiiu maakonna emakeeleõpetajate ainesektsiooni juhataja ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige selle algusest peale. Tema uurimistööde ja raamatute kaudu jäävad püsima Hiiumaa hariduselu ja koduloo rikkalikud kihistused. Teosed “Palade kooli arhiivi lehitsedes” (2014), “Palade kooli kroonika 1919–2019” (2021) ja “Memme-taadi pajatusi” (2022) on väärtuslik pärand, mis jutustab meie kogukonna lugu.

Lisaks haridusele oli Aarele südamelähedane kohalik kultuurielu, ta oli klubi Pühalepa Vanamehed asutajaliige ja aktiivne tegutseja, samuti külaseltsi Sakas liige.

Aaret tunti kui täpset ja nõudlikku, ent alati sooja ja heasüdamlikku inimest, kelle huumor ja inimlikkus tegid temast armastatud vestluskaaslase ja ustava sõbra. Ta oli viie lapse isa ja viie lapse vanaisa, armastatud abikaasa, kes väärtustas perekonda sama kõrgelt kui haridust ja kodusaart.

Tema pühendumust ja elutööd on kõrgelt hinnatud: 2004. aastal omistas Vabariigi President Aarele Valgetähe V klassi teenetemärgi. 2008. aastal pälvis haridusministrilt aasta õpetaja tiitli. 2022. aastal tunnustati teda Hiiumaa valla aukodaniku tiitliga.

Tema töö ja tarkus jäävad meiega.

Tema sõnad ja teod kõlavad edasi Palade kooli seinte vahel, koduloolistes lehekülgedes ja südameis, mis teda tundsid.

Aare Ristmägi – õpetaja, koduloouurija, hiidlane suure algustähega.

Tänu ja sügav kummardus tema elutöö eest.”