Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM | Lahkus Aare Ristmägi (11.07.1940–20.10.2025)

“On lahkunud hiiu maasool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kodupaiga ja piirkondliku hariduselu uurija, ilukirjanduslike teoste toimetaja, Hiiumaa aukodanik, 5 lapse isa ja 5 lapse vanaisa, abikaasa, hea sõber ja kolleeg.,” kirjutas järelehüüdes Aare Ristmägi tütar Reet.
Avatar photo
Aare Ristmägi 2023. aastal | Foto: Raul Vinni

Palade Põhikooli kollektiiv meenutas, et Aare Ristmägi oli pühendunud eesti keele ja kultuuri hoidja, õpetaja ja koduloolane, kelle elu oli tihedalt põimunud Hiiumaa haridus- ja kultuurieluga. Tema töö ja hool kandsid vilja paljude põlvkondade kaudu, kellele ta andis edasi armastuse emakeele, kirjanduse ja oma kodusaare vastu.

“Aastatel 1961–2012 töötas ta Palade Põhikoolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning õppealajuhatajana, olles paljudele nii tarkuseallikas kui ka eeskuju pühendumusest, täpsusest ja vaimsest tugevusest. Ta oli hinnatud kolleeg, kellel oli alati varuks mõni mõtlik sõna, soe naeratus või terane nali.

Aare Ristmägi oli Hiiu maakonna emakeeleõpetajate ainesektsiooni juhataja ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige selle algusest peale. Tema uurimistööde ja raamatute kaudu jäävad püsima Hiiumaa hariduselu ja koduloo rikkalikud kihistused. Teosed “Palade kooli arhiivi lehitsedes” (2014), “Palade kooli kroonika 1919–2019” (2021) ja “Memme-taadi pajatusi” (2022) on väärtuslik pärand, mis jutustab meie kogukonna lugu.

Lisaks haridusele oli Aarele südamelähedane kohalik kultuurielu, ta oli klubi Pühalepa Vanamehed asutajaliige ja aktiivne tegutseja, samuti külaseltsi Sakas liige.

Aaret tunti kui täpset ja nõudlikku, ent alati sooja ja heasüdamlikku inimest, kelle huumor ja inimlikkus tegid temast armastatud vestluskaaslase ja ustava sõbra. Ta oli viie lapse isa ja viie lapse vanaisa, armastatud abikaasa, kes väärtustas perekonda sama kõrgelt kui haridust ja kodusaart.

Tema pühendumust ja elutööd on kõrgelt hinnatud: 2004. aastal omistas Vabariigi President Aarele Valgetähe V klassi teenetemärgi. 2008. aastal pälvis haridusministrilt aasta õpetaja tiitli. 2022. aastal tunnustati teda Hiiumaa valla aukodaniku tiitliga.

Tema töö ja tarkus jäävad meiega.
Tema sõnad ja teod kõlavad edasi Palade kooli seinte vahel, koduloolistes lehekülgedes ja südameis, mis teda tundsid.

Aare Ristmägi – õpetaja, koduloouurija, hiidlane suure algustähega.
Tänu ja sügav kummardus tema elutöö eest.”

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

TULETORNIDE AASTA | Hiiumaa võõrustab järgmist Euroopa tuletornide võrgustiku aastakohtumist

Iirimaal Dublinis toimunud Euroopa tuletornide võrgustiku aastakoosolekul otsustati, et 2026. aasta koosolek toimub juuni alguses Hiiumaal.

25 minutit ago

UUDISED

VALLAVÕIM | Sotsid soovivad luua kolmese koalitsiooni

Hiiumaal valimised võitnud sotsiaaldemokraatlik erakond asub tänasest läbi rääkima kõikide volikogusse pääsenud nimekirjadega.

2 tundi ago

KULTUUR

HARULDASED RAAMATUD | Näituse vanim raamat päästeti prügimäelt

Veel vaid oktoobrikuu lõpuni on Kärdla raamatukogus avatud näitus hiidlaste kodudes leiduvatest haruldastest raamatutest, mis just tihti võõra vaataja silma alla ei satu.

3 tundi ago

POLITSEI

KAS NÄGID PEALT? | Politsei otsib Kärdlas autot kahjustanud isikut

Möödunud nädalal alustas Hiiumaa politsei väärteomenetluse Kärdlas toime pandud auto kahjustamise juhtumi kohta.

20 tundi ago