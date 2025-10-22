ILMATEADE | Suurt külma oodata ei ole

Neljapäeval (23.10) jääme laiaulatusliku madalrõhuala idaserva. Sajab hoovihma, pealelõunal sajuhood harvenevad.
UUDISED
Kohalikel valimistel võidutsesid 23liikmelises volikogus seitse kohta saanud sotsid, kelle esimene valik võimuliiduks on Valimisliit Ühine Hiiumaa. Kes saab aga kolmandaks, on veel lahtine....
SPORT
Käärikul peetud Balti noorteliiga avaetapil näitas KK Askus/Jetoili U16 võistkond head mängu, võites viiest kohtumisest neli.
UUDISED
Gripp levib Eestis igal aastal laialdaselt ning võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Eriti ohustatud on väikelapsed, riskihaigustega noored, lapseootel naised ja üle 60-aastased vanemaealised, kellel...