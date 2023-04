Ilm 11. aprill – 14. aprill: kevad on kohal

Kevad on vaatamata öistele kergetele miinuskraadidele täies hoos. Päevad on juba soojad, üle 10°C ja ka see nädal näeb üsna palju päikest. Tuul on nädala sees üsna nõrk, nii et rannikust eemal on täitsa mõnus õues olla. Meri on aga veel jahe ega lase saartel võtta kevadest veel maksimumi.