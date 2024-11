HÕRK KALA | Pahlakilude nõks peitub lihtsuses

Kilu on praegu ilus, suur ja värske ning kohe kutsub kokkama. Ene Reidma juhendamisel valmistame klassikat, mida pole palju nimetada üheks hiidlaste rahvusroaks. Pahlakilu on heaks näiteks, kuidas piisab vähesest, et luua midagi tõeliselt maitsvat ja kosutavat.