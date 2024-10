HILINE ÕITSEJA | Oktoober on luuderohu õitsemise aeg

Sügis on viljade valmimise ja lehelangemise aeg. Natuke nukker on see hääbumine. Ja lindude ränne tekitab hinge lahkumise ärevust, ka mingi osa endast tahaks ära minna. Kõige selle keskel mingist õitsemisest rääkida oleks justkui kohatu. Ometigi aedadest pole õied päriselt veel kadunud.