Hiiumaa.events lõpetab

Aasta algul ilmus sündmuste veebilehele hiiumaa.events teade, et see on otsi kokku tõmbamas ja tegevust lõpetamas. „Sellega seoses parima pakkumise tegijale saadaval kuue aastaga sisse töötatud teemadomeen hiiumaa.events,“ oli veebilehel teade. Pakkumisi ootab lehe algataja ja haldaja Tuuli Tammla meiliaadressil tuuli@hiiumaa.ee