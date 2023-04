Hiidlased-saarlased andsid kahasse välja turismiajakirja

Esimest korda kahasse välja antud ajakiri kannab nime Mo Saared ning on Eestis üheks teenäitajaks piirkonnaülese turismiturunduse osas.

Rohkem kui sajaleheküljeline ajakiri räägib lisaks Saare- ja Hiiumaale veel Abrukast, Vilsandist, Muhust ja Ruhnust, turundades Lääne-Eesti saari kui ühtset regiooni.

Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Üks­värava sõnul jääb tema tulemusega rahule. Sellisena nagu plaanitud, ajakiri ka välja kukkus. Algatuse ühise ajakirja jaoks tegid saarlased ning nemad ka projekti vedasid. Üksvärava sõnul järgib ühte piirkonda tutvustav ajakiri riikliku turismi­poliitika ideed, mis näeb tulevikku just piirkondlikus tutvustamises. Saared sobituvad sellesse oma merelise eraldatuse tõttu hästi.

„Saarte ühine külastamine on ju võimalik, nõuab vast veidi rohkemat planeerimist,“ ütles Üksvärav, et parvlaevaühendus on mandriga hea ja suveperioodil ka Saaremaa-Hiiumaa vahel. Muhust Saaremaale on lihtne saada ja Abruka, Vilsandi ning Ruhnu vahel toimib samuti laevaliiklus.

Eesti- ja ingliskeelses ajakirjas kajastatakse saari nii traditsioonide, elamuste, maitsete ning kõige muu taolise läbi. Hiiu Lehelgi on Mo Saarte ajakirjas oma roll, sest Piret Eesmaa ja Raul Vinni sulest ilmusid pudeliposti kirjad Hiiumaalt Saaremaale ja vastupidi.

Kristel Üksvärava sõnul on tema seda meelt, et ühine ajakiri ei välista kindlasti vaid ühele saarele keskenduva ajakirja üllitamist, nagu seda Hiiumaal tehakse. Iga-aastase turismi­trükise väljaandmine on tema sõnul pikk traditsioon ja viimastel aastatel on seda tehtud koostöös GO Traveliga.

Mo Saarte ajakirja trükiti 5000 eksemplari ja seda levitatakse saartel näiteks toidu­kohtades, öömajades ning teistes turismiga seotud paikades.