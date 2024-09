GALERII | Sügislaada seenekorvid täitusid mitmes Hiiumaa paigas

Kas Sina tead, mis seened on piltidel?

Hiiu Leht käis täna metsas koos Karin Poolaga, kes korjas seeni homme Hiidlaste sügislaadal toimuva seenenäituse jaoks Et teada saada, mis seened on piltidel, tuleb minna näitust vaatama. Piltidel ei ole kaugeltki kõiki seeni, mida näitusel näha saab.