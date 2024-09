ERSO 98. HOOAJA AVAKONTSERT | Kõlab Erkki-Sven Tüüri uudisteos

„Kellad on need, mis on meid aastatuhandeid saatnud. Enne kui neid metallist tegema hakati, tehti puust. Eestis oli lokulaud selleks, et inimesi kokku kutsuda. See on olnud sajandeid selline riitusele kutsumise pill, nii ka meie jaoks. Me alustame hooaega, helistame kellasid. Kellade helistamise põhjusi on loomulikult teisigi, eriti praegu, kus me võime rääkida ka hädakelladest,” sõnas ERSO peadirigent Olari Elts.

Erkki-Sven Tüüri sõnul võib tema uudisteost kui sürreaalset lugu kuulata. „Eks see ajastu vaim jookseb taga niikuinii. Teatavasti sulatati teise maailmasõja ajal Euroopas natside sõjamasina tarbeks 150 000 kirikukella,” märkis ta ning lisas, et see ei ole ainus viis, kuidas teost kuulata. „Lõpus kuulame ka sellist mahakäivat kella kui ajamõõtjat, nii et meil võib seda kuulates üks kuulus Dali maal silme ette tulla.”