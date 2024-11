ERILINE NIMEMAAGIA | Kärdla linna kuusk tuli Metsa tänava Kuuse perelt

Väljaku jõulukuusk saadi sel aastal kätte üsna kerge vaevaga, sest tulla oli vaid kilomeetri jagu maad. Kuuse annetanud Arno Kuusk Metsa tänavalt ütles, et on varemgi oma puud Kärdla linna jõuluaegseks esinduskuuseks pakkunud, kuid seni on valik langenud mujal kasvanud puudele.