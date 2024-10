Suvel toimunud Pariisi olümpial medalita jäänud Nabi sõnas, et energiat tipus püsimiseks veel jagub. Viimastel kuudel on Nabi ravinud õlavigastust ja teeb treeninguid, et tulevaks hooajaks valmis olla. Nabi sõnas, et plaanib jätkata aasta korraga ega julge veel lubada osalemist 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudel.

