Eesti tippmuusikud annavad kontserdi Kärdla muusikakoolis

Hiiu Lehele ütles Sten Lassmann, et nad on püüdnud debüütalbumi esitluskontsertidega jõuda kõigisse Eesti maakondadesse. „Kärdlasse aga jõuame seekord seetõttu, et meie tavapärane lahke võõrustaja, Käina Kultuurikeskus on remondis,” lisas ta.