ARVAMUS | Reili Rand: Põhikoolijärgne rakenduslik õpe tuleb taastada

Hiiumaa Ametikooli tulevikust on kirjutatud, räägitud viimastel kuudel palju. See on emotsionaalne teema, kus sai kiirelt selgeks, et on ka palju erinevates infoväljades toimetamist. Sestap olen esmajärjekorras tegelenud sellega, et neid infoväljasid ühtlustada, et me räägiksime samast asjast ja mõistaksime murekohtasid sarnaselt, selgitanud saarelisuse eripärasid Toompeal ja ministeeriumide koridorides.