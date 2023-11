ARVAMUS | Kahe kodu ballaad

Tänavuse jaanuari seisuga on elanike­registris oma elukohaks Hiiumaa märkinud 9758 inimest. Need 9758 inimest saavad kasutada praamisõidul püsielanikule mõeldud soodustust. Mina pean ennast ka hiidlaseks, sest minul on kodu terve elu olnud Kärdlas Allika tänaval, aga mul on teine kodu ka, Tallinnas, Lydia Koidula tänavas.