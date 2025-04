ANNAME HOOGU | Piret Eesmaa raamat “Hiirekõrvul” ootab toetust

Raamat ootab praegu Hooandjas viimast hoogu, et lugejateni jõuda.

“Hiirekõrvul” käsitleb poeetiliselt väga delikaatset teemat, millest Eesti ühiskonnas ülearu palju ei räägita: lapse saamise keerukus, karid ja kadalipud. Tegemist on elegantselt ja õhuliselt kirja pandud looga, mille sugestiivset tooni toetab proosaluule vorm.

Raamat vastab Eesti ühiskonnas levinud üleskutsele “Saage rohkem lapsi!”, näidates, et see ei ole sageli lihtsalt teostatav, isegi kui tahe on tugev. Lugejal on võimalik teha kaasa pikk ja keeruline teekond, mille käigus kogeb mina-tegelane meeleheitehooge ja lootusetust, samal ajal on aga peategelase kõrval elukaaslane, kes teda toetab ja armastab. See on kui tango, milles mõlemad peavad tasakaalu hoidmiseks teineteist toetama.

Piret Eesmaa (1984) on näitekirjanik, tõlkija ja ajakirjanik. Ta on kirjutanud tudengiteatrile T-Teater näidendid “Meie elu köögis” (2012) ja “Puukoristajad” (2013). Väga edukas on olnud monotükk “Ma olen paks” (2018), mis on jõudnud publiku ette rohkem kui viiekümnel korral. Alates 2020. aastast töötab Piret Hiiu Lehes.

Raamatuesitlus toimub 5. juunil kell 14 Kärdlas Baabade kohvikus, Vabrikuväljak 6.