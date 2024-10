AMETLIK TEADE | Pärishiidlase seadus täienes

Sel suvel suurenenud Hiiumaa külaliste arvu tõttu (analüüs tuleneb asjaolust, et kõik ei mahu praamidele ja jäävad maha) on Pärishiidlase seadus täienenud paragrahviga, mille järgi tuleb Hiiumaale sõitmiseks edaspidi taotleda viisat. Seadusemuudatuse eesmärk on koguda eelarvesse raha ootamatute väljaminekute jaoks.