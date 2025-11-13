AJURÜNNAK | Kuidas saab loodus toetada Kõrgessaare arengut?

Osalejate seas olid RMK, Hiiumaa vallavalitsuse ja kohaliku kogukonna esindajad ning mitmed aktiivsed huvilised. Osavõtjad kaardistasid neile olulised loodusväärtused ja sõnastasid kohaliku elu edendamise ootused. Seejärel vaadeldi nendevahelisi mõjusid ning pakuti välja vajalikke tegevusi. Vaagiti turismi ja külastuskeskkonna asjaolusid, kuid ka seda, kuidas kohaliku kogukonna huvide ja vajadustega arvestada.