Osalejate seas olid RMK, Hiiumaa vallavalitsuse ja kohaliku kogukonna esindajad ning mitmed aktiivsed huvilised. Osavõtjad kaardistasid neile olulised loodusväärtused ja sõnastasid kohaliku elu edendamise ootused. Seejärel vaadeldi nendevahelisi mõjusid ning pakuti välja vajalikke tegevusi. Vaagiti turismi ja külastuskeskkonna asjaolusid, kuid ka seda, kuidas kohaliku kogukonna huvide ja vajadustega arvestada.
AJURÜNNAK | Kuidas saab loodus toetada Kõrgessaare arengut?
11. novembril toimus Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses arutelu-ajurünnak “Looduspõhised lahendused Kõrgessaare arengu heaks”, kus otsiti võimalusi, kuidas piirkonna rikkalik loodus saab senisest tõhusamalt kohalikku arengut toetada. Ürituse tõid kokku Eesti Maaülikooli uurimisrühm ja Hiiumaa Arenduskeskus, töötuba vedasid sotsioloogid Peeter Vihma ja Maie Kiisel.
