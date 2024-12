AHTO ILMAJUTUD | Jõulud tulevad lumeta

Valgete jõulude ootajatele kahjuks midagi rõõmsat öelda pole – nimelt on praeguseks juba peaaegu selge, et jõulupühad tulevad see aasta üldiselt mustad või kui hästi läheb, siis väga vähese lumega ja sedagi tuule eest varjatud varjulistes kohtades. Põhjuseks soe ookean ja ka Läänemeri ning ülemiste kihtide õhuvoolu suund, mis ei lase põhjalaiuste külmal püsivalt Eestis kanda kinnitada.