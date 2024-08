ABI NAABERSAARELT | Hiiumaa loodab Saaremaalt saabuvale elektrikaablile

Hiiumaa vallas majandusküsimustega tegelev abivallavanem Üllar Laid rääkis, et energiatarbimine Hiiumaal on aasta-aastalt vähenenud. „Keskmiselt on see 46–47 GWh aastas. Küllap on üks põhjuseid erinevate seadmete muutumine efektiivsemaks, elektritarbimise jälgimine, aga ka see, et suuri energiamahukaid tootmisi saarel keegi arendada ei plaani ja olemasolevaid suurtarbijaid jääb pigem vähemaks,“ selgitas ta.