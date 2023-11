AASTA KALA | Hiiumaa kalurid pakuvad aasta kalaks võõrliiki

Hiiumaa kalurid esitasid 2024. aasta kala kandidaadiks ümarmudila. Esitluses märgitakse, et inetu välimusega tulnukast on saanud rannakalurite jaoks oluline saagikala. Oma 200 püügitonniga aastas asetub ümarmudil koguse poolest edetabelis räime, ahvena ja meritindi järel neljandaks ja nii juba kolmandat aastat järjest. Selgub, et koos müügivõimalustega ekspordiks on suurenenud ka kalurite müügihuvi.