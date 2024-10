7 AUTOT JÄI MAHA | Miks ei saanud kõik soovijad Hiiumaalt ära?

Pühapäeval jäi viimasest praamist Heltermaal maha seitse autot. Paljudele tuli see üllatusena, sest TS Laevade retoorikast on jäänud kõlama lubadus, et kõik soovijad viiakse üle. Liinil oli ka väiksem laev Regula, kuna Leiger viibib dokis.