57-KILONE KÕRVITS | Johanna murdis lapsepõlves antud lubaduse

Oktoobri lõpus tähistatav Halloween on eestlaste jaoks küllalt uus, et mitte öelda võõras püha. Ent tähtpäeva sümbol kõrvits on leidnud väärilise koha ka meie aedades-köökides. Kõrvits on sügisel heaks toidulaua rikastajaks – maitsev, kasulik ja ilus vaadata pealekauba.