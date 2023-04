21.–25. aprill: kevade laineharjal

Loodus januneb vihma järele ning uue nädala alguses seda ka saab. Seni on tuleoht juba mõnel pool väga suur. Ees ootab kevadine ja päikeseline nädalalõpp.

Täna (21.04) hoiab võimas kõrgrõhkkond meie ilma selgena ja kevadisena. Tuul puhub loodest ja rannikul on puhanguid maksi­maalselt 10 m/s. Õhusooja on 8…13°C.

Laupäeval (22.04) liigub kõrgrõhkkond Rootsi kohalt kagu suunas. Meie jääme selle serva ja see tagab meile päikeselise ja kevadise ilma. Tuul pöördub ühes rõhkkonna liikumisega lääne­kaarde, kuid ei tugevne. Öösel on sooja 3…5°C, päeval tõuseb 10°C ümbrusesse, rannikust eemal ka 15°C-ni.

Pühapäeval (23.04) on kõrgrõhkkond sunnitud kaugemale taganema ning läänest läheneb madalrõhkkond. Öö on selge, päeval lisandub pilvi, kuid sadu veel ei alga.

Tuul pöördub lõunakaarde ja pealelõunal veidi tugevneb, kuid puhanguid siiski üle 11…13 m/s ei ole. Õhutemperatuur on öösel 3…7°C, päeval tõuseb 9…13°C, rannikust eemal ka mõni kraad kõrgemale.

Esmaspäeval (24.04) jõuavad pärale madalrõhkkonna vihma­pilved ning juba öösel saab loodus kosutavat ja vajalikku kastmist. Sajuhood jätkuvad ka päeval. Tuulega muutusi ei toimu – puhub lõunakaarest ja rannikul on puhanguid 10 m/s ümbruses. Öösel on pilvisema taeva all sooja 6…9°C, päeval tõuseb paar-kolm kraadi kõrgemale. Ülempiiriks jääb siiski 12…14°C.

Teisipäeval (25.05) suunab madal­rõhkkond sajupilvi enam mandrile, kuid ka Hiiumaal on mõni sahmakas üsna tõenäoline. Tuul puhub öösel lõunakaarest, päeval pöördub enam lääne­kaarde, kuid ei tugevne. Üle mere jõuab ka jahedam õhumass ning nii öösel kui päeval jäävad termomeetrinäidud 5…9°C vahemikku.

Nädala edenedes tugevneb praeguste arvutuste järgi taas kõrgrõhkkond. Samas on see tekkinud külmemas õhumassis ja seega 15°C kevadsooja see vähemalt esialgu ei too. Päikese käes saab küll juba tugevalt üle 15°C kätte, kuid varjulised kohad kipuvad siiski jahedaks jääma.

Meri tasapisi soojeneb – Hiiumaad ümbritseva merevee temperatuur on hetkel 5…8°C, samal ajal näiteks põhjarannikul on viimaste päevade kirdetuulest tekkinud süvavee kerge tõusmine toonud põhjakihtidest jahedama vee ülespoole ja see on vaid 3…4°C.

AHTO VEENSALU

