128 VERELOOVUTUST | Lembit Vainumäe: Peale seda on enesetunne viis pluss

Ehitusettevõtja Lembit Vainumäe on oma elu jooksul 128 korda käinud verd loovutamas, olles Põhja-Eesti Regionaalhaigla andmetel enim verd andnud doonor Hiiumaal. Vainumäe sõnab, et doonorlus on tema jaoks loomulik osa elust.