Dr Helve Kansi vastukaja artiklile “Perearstide erimeelsused varjutavad Hiiumaa tervisekeskuse tulevikku.” (Hiiu Leht, 26.09.2023)

On kahetsusväärne, et ajalehe artiklis räägitakse tülist minu ja dr Jüri Viidebaumi vahel. Mingit tüli ei ole, kuna me pole kokkugi saanud, et arutada Hiiumaa Tervisekeskuse (mitte ainult Kärdla, vaid ikka koos Käinaga) loomist. Aga alustan algusest, et olukorda selgitada.Kui dr Meeli Paesüld ja dr Lia Prigoda soovisid minna pensionile, siis kutsus dr Paesüld minu ja Hiiumaa Haigla juhataja Riina Tamme enda jutule. Arutluse all oli Kärdla Perearstikeskuse pereõdede ja muu personali tulevik, kuna nad olid jäänud töötuks. Ettepanek oli, et ma võtaksin personali enda töötajateks, muidu peaksid hakkama pereõed mandrile ära minema. Ma olin kohe nõus ja mul oli hea meel, et on võimalik luua juba enne kui uued hooned renoveeritakse, kogu Hiiumaa Tervisekeskus, kus tegevus patsientide heaks saab hakata toimuma koostöös.

Kohtuda ei tahetud

Pakkusin ka oma abi residentide või isegi noore perearsti leidmisel juhul, kui ei tule konkursiga perearste vabanevatele nimistutele.Üllatav aga oli dr Viidebaumi firma Hiiuviide OÜ loomine ja pereõdede töölevõtmine, millest ei dr Paesüld ega mina ega Riina Tamm ei teadnud midagi. Kas oli siis nii suur hirm minu ees, et ei saanud enne omavahel kohtuda ja asju selgeks rääkida. Vaevalt dr Paesüld ei öelnud personalile, et ma olen nõus ühtse tervisekeskuse nimel hakkama personaliga läbirääkimisi pidama. Helistasin ka pereõele, kellega meil oli hea koostöö sel ajal, kui isolatsiooni jäänud Kärdla Perearstikeskust asendamas käisin, sõnumiga, et pereõed ei pea muretsema töötuks jäämise ees ja, et dr Paesüld rääkis minuga üllal eesmärgil.