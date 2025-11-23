Jälgi meid
VALITI JUHATUS | Reformierakonna Hiiumaa piirkonnajuhina jätkab Evelin Lehtsaar

Reede õhtul Emmaste Teemajas toimunud Reformierakonna Hiiumaa piirkonna üldkoosolekul valiti piirkonnajuhiks tagasi Evelin Lehtsaar.
Reformierakonna Hiiumaa piirkonna juhatus (vasakult): Aivo Kriiska, Argo Nurs, Evelin Lehtsaar, Üllar Laid ja Antti Leigri | Foto: Reformierakond Hiiumaal

Koosolek otsustas, et piirkonnal on viieliikmeline juhatus (sh piirkonnajuht). Lisaks temale osutusid juhatusse valituks Aivo Kriiska, Üllar Laid, Antti Leigri ja Argo Nurs.

