VALIMISED 2025 | Üheskoos edasi!

Toeks on tugev Terve Hiiumaa tiim ning, et valla arenguid oleme suunanud teiste poliitiliste jõudude, ettevõtjate ja vabaühendustega üheskoos, annab see jõudu, et edasi minna. Üheskoos edasi minna. Justnimelt üheskoos. Sest Hiiumaa arengud on toimunud ühise panusena ning edulugu saab jätkuda vaid koostöös.
POLITSEI
Politsei sai 2. oktoobri õhtul kell 20.02 teate, et Hiiumaal Paluküla peatuse lähedal on sõiduautot Skoda Superb juhtinud 45-aastane joobekahtlusega mees sõitnud teelt välja....
SISUTURUNDUS
Neli aastat tagasi leidsin end ootamatult Hiiumaa volikogu esimehe rollist.
KULTUUR
Mõnikord tundub ajalugu nagu kauge kaja, mis päriselt hinge ei puuduta. Kuid Priit Laineste film “Engega vabadusse” paneb kaasa elama, sest need on Hiiumaaga...