VALIMISED 2025 | Üheskoos edasi!

Olen tänulik võimaluse eest hiidlasi ja Hiiumaad vallavanemana teenida. Olen ametis palju õppinud. Teinud ka vigu. Teinud järeldusi, et vigu mitte korrata.
Hergo Tasuja. Hiiumaa vallavanem. Sotsiaaldemokraatlik erakond. | Erakogu

Toeks on tugev Terve Hiiumaa tiim ning, et valla arenguid oleme suunanud teiste poliitiliste jõudude, ettevõtjate ja vabaühendustega üheskoos, annab see jõudu, et edasi minna. Üheskoos edasi minna. Justnimelt üheskoos. Sest Hiiumaa arengud on toimunud ühise panusena ning edulugu saab jätkuda vaid koostöös.

