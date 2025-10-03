VALIMISED 2025 | Üheskoos edasi!

Toeks on tugev Terve Hiiumaa tiim ning, et valla arenguid oleme suunanud teiste poliitiliste jõudude, ettevõtjate ja vabaühendustega üheskoos, annab see jõudu, et edasi minna. Üheskoos edasi minna. Justnimelt üheskoos. Sest Hiiumaa arengud on toimunud ühise panusena ning edulugu saab jätkuda vaid koostöös.