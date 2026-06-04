Hiiumaa ilutegija Kreete Triik ütleb, et meiki tehes on kõige tähtsam see, et inimene tunneks end peeglisse vaadates ikka iseendana.
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VÄHEM ON ROHKEM | Lõpumeik ei vaja kohvritäit kosmeetikat
Kevad on lõpetamiste aeg ning täiesti arusaadavalt tahab iga lõpetaja sel tähtsal päeval enda parim välja näha. Professionaalse meigikunstniku juurde jõudmine ei pruugi aga olla kõigil võimalik või taskukohane. Ka kodus saab teha ilusa ja piduliku lõpumeigi – nii neiud kui ka noormehed.
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Täna, 4. juunil saab meie sinimustvalge 142-aastaseks.
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Täna, 4. juunil, 142 aastat tagasi sai Otepääl alguse sinimustvalge lugu. Eesti lipp on maailmas kõige ilusam lipp. Selles pole kahtlustki.