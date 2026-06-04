VÄHEM ON ROHKEM | Lõpumeik ei vaja kohvritäit kosmeetikat

Kevad on lõpetamiste aeg ning täiesti arusaadavalt tahab iga lõpetaja sel tähtsal päeval enda parim välja näha. Professionaalse meigikunstniku juurde jõudmine ei pruugi aga olla kõigil võimalik või taskukohane. Ka kodus saab teha ilusa ja piduliku lõpumeigi – nii neiud kui ka noormehed.