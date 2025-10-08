Jälgi meid
VÄÄRT KINNISTU | Mamma Mia on müügis 490 000 euro eest

Kärdla kesklinnas asuv tuntud pitsarestoran ja majutuskoht Mamma Mia on müügis. Omaniku sõnul on müügipõhjuseid mitu.
Lisaks sellele, et Mamma Mia on müügis, sulges Parrucci ka oma teised kaks Kärdla Keskväljaku ääres asuvat söögikohta. | Foto: Eike Meresmaa

2016. aastal avatud pitsarestoran Mamma Mia on aastatega võitnud paljude hiidlaste südame, pakkudes autentset Itaalia pastat ja pitsat. Paljudele tuli üllatusena, et omanik on hoone müüki pannud ja plaanib restorani sulgeda.

