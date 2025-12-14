VÄÄRIKAS TUNNUSTUS | Hiiumaa tegusaim tervisedendaja pälvis Sotsiaalministeeriumi tunnustuse

Sotsiaalministeerium tunnustas taas igast maakonnast inimesi, kes annavad silmapaistva panuse meie kõigi tervise tugevdamisse – tegusaimaid tervisedendajaid. Nende seas on lasteaedade, koolide, noortekeskuste, haiglate, omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajad ning nõustajad ja koolitajad.